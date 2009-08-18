КМДА відпрацювала план «вибивання» з киян боргів за ЖКП?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК заявляє, що «чорні списки» на відключення гарячої води у так званих «будинках-неплатниках» поповнюватимуться й далі, а методи, використовувані мером для вибивання боргів, – стануть жорсткішими. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГО «Новий Київ».

За словами З.ШКІРЯКА, відключення гарячої води в 53 будинках 14 серпня – це обкатка радикального сценарію з «вибивання» боргів з людей, що за формою і змістом нагадує методи інквізиції й рекету.

Він особливо наголосив, що через декількох боржників влада готова позбавити оплачених послуг тисячі решти мешканців багатоповерхівок. І це попри те, що примусове позбавлення людини оплаченої послуги є грубим порушенням прав споживача.

На думку лідера «Нового Києва», методи, за допомогою яких чиновники починають «вибивати» гроші у населення за комунальні послуги, вдосконалюватимуться, і ставатимуть шорсткішими в міру того, як підвищуватимуться тарифи.

«Наступними в черзі на незаконне відключення гарячої води вже стоять близько 373 будинків. І цей «чорний список» продовжить рости, доки не буде дано належної правової оцінки відключенню від водопостачання тих, хто справно платить за комунальні послуги», - сказав З.ШКІРЯК.

Він не виключає, що до будинків, в яких існує заборгованість, невдовзі можуть почати застосовувати жорсткіші міри «покарання». «Я не здивуюся, якщо завтра побачу пенсіонера, який піднімається сходами на 9-й поверх, бо чиновники відключили ліфт через борги його сусіда. Або в під`їзді відключать освітлення і припинять вивозити сміття», - говорить З.ШКІРЯК.

При цьому лідер «Нового Києва» відзначає, що проблему заборгованості потрібно вирішувати «продуманою сучасною програмою індивідуального врегулювання, а не користуватися методами середньовічної інквізиції».

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня ц.р. АК «Київенерго» почала відключати від подачі гарячої води будинки, які мають найбільшу заборгованість станом на 1 червня 2009 року, тобто до підвищення тарифів. Загалом планувалося відключити 373 будинки, сума заборгованості кожного з яких перевищила рівень чотиримісячного споживання.

Рішення про відключення найбільших боржників було ухвалено 6 серпня на спільній нараді за участю керівників КМДА і районів столиці, комісії міськради з питань ЖКГ, начальниками ЖЕКів, представниками ДІОЦ і АК “Київенерго”.