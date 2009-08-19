Зниження промвиробництва в Україні становитиме 19%

Зниження промислового виробництва в Україні складе 19% у 2009 році.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, «сукупний показник за липень ц.р. виявився дещо гіршим, ніж очікувалося». Скорочення обсягів виробництва в харчовій промисловості на 3,3% перевершило очікування, повідомив економіст. Він пов`язуємо це, головним чином, з різким скороченням виробництва лікеро-горілчаної продукції.

Зокрема, зазначив економіст, виробництво горілки скоротилося «на вражаючі 73%». На його думку, цей локальний провал зумовлений новими ставками акцизу, які набули чинності з 1 липня. «Виробники мають відновити виробництво алкогольної продукції в найближчі кілька місяців – вони вже частково компенсували спад липня завчасною активізацією виробництва в червні – тому липневе відхилення не повинне істотно вплинути на показник 2009 року», - прогнозує О.БЛІНОВ.

Як підкреслив економіст, динаміка решти компонентів загального обсягу виробництва в липні відповідає його очікуванням. Металургія була головним локомотивом промислового виробництва, продемонструвавши зростання на 15,3%, відповідно до попередніх оцінок, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, в липні 2009 року проти червня місяця зафіксовано зростання промислового виробництва на рівні 4,9%. Разом з тим, порівняно з липнем 2008 року, падіння промпроизводства склало 26,7%, а в цілому в січні-липні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад склав 30,4%.