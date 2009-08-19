Нафтогаз дав газ Києву, але ТЕЦ-6 він не потрібний?

НАК «Нафтогаз України» відновила газопостачання енергопостачальної компанії «Київенерго» в повному обсязі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Керуючись дорученням прем`єр-міністра, сьогодні вранці ми відновили газопостачання «Київенерго», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, газопостачання «Київенерго» відновлене в повному обсязі, необхідному для роботи компанії. «Близько 40 куб. м на годину «Київенерго» одержує газу, що відповідає нормальному режиму роботи», - додав він.

Також співбесідник агентства уточнив, що постачання газу було відновлено лише на ТЕЦ-5, а на ТЕЦ-6 постачання не відновлено, оскільки компанія не робила такої заявки, тому що там використовується мазут.

Водночас “Обком” з посиланням на прес-службу "Київенерго" повідомляє, що заслінні газові пристрої на ТЕЦ-6 досі залишаються опломбованими.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила НАК «Нафтогаз України» терміново відновити газопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго».

17-18 серпня «Київенерго» припинила гаряче водопостачання споживачів Києва, які обслуговуються ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, через обмеження постачання газу НАК «Нафтогаз України».

У зв`язку з цим без гарячої води залишилися споживачі столиці в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Оболонському і Подільському районах Києва.