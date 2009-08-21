Тимошенко нагадує: незабаром до школи

21 серпня 2009 р. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з керівниками місцевих органів влади з питань підготовки шкіл до нового навчального року.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

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Учора прем’єр-міністр заявила, що вона виступає за впорядкування надання платних послуг в школах, коли буде чітко визначено перелік платних послуг, коштами від яких освітяни зможуть розпоряджатися самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час відвідин середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови «Джерельце» у Львові.

«Вчора (19 серпня. - Ред.) на засіданні уряду ми розглядали питання впорядкування надання платних освітянських послуг. Добре, коли кожна школа буде мати свій розрахунковий рахунок, печатку, і самостійно розпоряджатиметься коштами, які надходять від додаткових послуг», - зазначила прем’єр-міністр України.

При цьому заступник міністра економіки Юрій ВІТРЕНКО зазначив, що це буде, ймовірно, впроваджено в Україні з наступного бюджетного року.

Присутня на зустрічі з прем`єр-міністром начальник управління освіти Львівської міської Ради Надія ОКСЕНЧУК у свою чергу зазначила, що «у Львова вже є такий досвід». «Починаючи з 2000 року, всі школи міста Львова перейшли в експериментальному порядку на розцентралізацію. Кожна школа розпоряджається коштами, які надходять в якості як спонсорської допомоги, так і бюджетними коштами. Сподіваюся, що львівський досвід, впроваджений по всій Україні, дасть добрі результати», - зазначила Н.ОКСЕНЧУК.