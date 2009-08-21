На Банковій обговорили нафтовий коридор між Європою і Азією

21 серпня в Секретаріаті Президента України відбулася зустріч першого заступника голови Секретаріату Олександра ШЛАПАКА і Уповноваженого Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО з членами правління п`ятистороннього міжнародного трубопровідного підприємства «Сарматія».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови держави.

У повідомленні наголошується, що на зустрічі обговорено низку практичних питань, зокрема, щодо потенційних можливостей розширення функцій СП «Сарматія» у контексті практичної реалізації всіх маршрутів Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Під час обговорення питань, пов`язаних з подальшою реалізацією проекту ЄАНТК, учасники зустрічі відзначили послідовну позицію президентів у рамках Краківської ініціативи з реалізації проекту ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди».

При цьому представники СП «Сарматія» наголосили на необхідності швидкого ухвалення українським урядом рішення щодо аверсного режиму використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Також сторони відзначили актуальність і важливість підтримки ЄАНТК з боку Європейської комісії, зокрема, в частині часткового фінансування робіт через СП «Сарматія».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2007 р. під час Енергетичного самміту у Вільнюсі у присутності президентів п`яти держав було підписано Договір між міністерствами Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі і України щодо співпрацю в енергетичному секторі, а також Договори про приєднання до ТОВ МТП «Сарматія» нових учасників - GOGC Llc., SOCAR і AB Klaipedos Nafta. Ухвалені документи остаточно закріпили принципи розширення ТОВ МТП «Сарматія».

Статутний капітал товариства було збільшено з 2 до 9 мільйонів злотих. При цьому, PERN Przyjazn S.A., ВАТ «Укртранснафта», GOGC Llc., SOCAR стали власниками рівних часток у збільшеному статутному капіталі – по 24,75% кожний, а AB Klaipedos Nafta – власником 1%. Договір припускає можливість приєднання до нього третіх сторін.

24 січня 2008 р. у Варшаві пройшли позачергові Загальні збори учасників МТП «Сарматія», які завершили процес розширення товариства і приєднання до нього нових учасників.

У березні 2008 року МТП «Сарматія» (до складу якої включено 5 корпоративних суб`єктів Азербайджану, Грузії, України, Литви, Польщі) провела тендер щодо визначення виконавця ТЕО проекту «Одеса-Броди», 30 березня 2008 року було оголошено переможця - американська спеціалізована компанія Granherne.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євразійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року у Брюсселі було підписано Спільну декларацію Ради міністрів Республіки Польща, Кабінету міністрів України і Європейської комісії з питання надання підтримки проекту ЄАНТК.

Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу «Броди-Плоцьк», який дав би можливість протягнути вже споруджену українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентовано в 2006 році, але учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році у створене Польщею і Україною СП «Сарматія» для розвитку ЄАНТК вступили національні нафтотранспортні компанії Азербайджану, Грузії і Литви, які згодом всі разом виділили 1,8 млн. доларів на підготовку ще одного ТЕО проекту.

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО проекту ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом з партнерами – компаніями Purvin&Gertz і Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, складає 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.