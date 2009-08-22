У Миколаєві накрили незаконний елеватор

Співробітники податкової міліції Миколаївської області під час обшуку на одному з елеваторів у Миколаєві встановили, що даний суб`єкт підприємницької діяльності займався переробкою і зберіганням зернових сільськогосподарських культур без будь-яких дозвільних документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Миколаївській області, обшук проводився в рамках кримінальної справи, яку було порушено в липні цього року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Перевірка мала на меті не допустити незаконне відшкодування з бюджету податку на додану вартість, а також безпідставне завищення цін на сільськогосподарську продукцію.

Співробітники податкової адміністрації відзначають, що під час перевірки було виявлено і вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 12 млн. 493 тис. 244 грн. Серед вилучених цінностей — елеватор, що складається з трьох окремих комплексів (металевих бункерів для зберігання зерна), а також 370 тонн пшениці і 200 тонн ячменю.

В даний час у справі проводиться подальше розслідування.