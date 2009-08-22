У Чернігові розпочинається міжнародний рок-фестиваль "Be free - 2009"

У Чернігові на березі Десни розпочинається міжнародний молодіжний музичний фестиваль "Be free/Будь вільним".

Як повідомила представник оргкомітету фестивалю від Білорусі Марія САДОВСЬКА, учасниками фестивалю стануть 20 молодих і відомих груп з Білорусі, України, Польщі й Франції. За її словами, мета фестивалю – об`єднати кращі рок-проекти і публіку сусідніх країн ідеєю свободи творчості й самовираження, а також привернути увагу до сучасної рок-сцени Білорусі.

"Україну обрано місцем для зустрічі музичних ініціатив сусідніх країн невипадково: публіці з Білорусі, Литви, Польщі для поїздки в Україну не потрібні візи, що дозволить залучити до фестивалю більше глядачів. А Чернігів є близьким до кордонів Росії й Білорусі та неодноразово був місцем проведення різних заходів і зустрічей", - сказала М.САДОВСЬКА. Крім того, організувати open-air в Україні набагато простіше, ніж у сусідній Білорусі.

Майданчиком фестивалю обрано мальовниче місце між Центральним міським парком культури й відпочинку м. Чернігова і туристичним комплексом, до якого входять три готелі на березі Десни. Там упродовж двох днів будуть проходити концерти під відкритим небом. Вхід на фестиваль безкоштовний, а для приїжджої публіки неподалік сцени створено наметове містечко.

Хедлайнерами цього року стануть групи "Ляпіс Трубецкой" (Білорусь) і "Воплі Відоплясова" (Україна), до яких приєднаються гості з Польщі (Zero-85) і Франції (Vladivostok), а також ряд молодих і відомих груп з Білорусі - B:N, Zatochka, Tarpach, Partyzon, Pomidor/OFF, LitvinTroll, Imprudence, ULIS і ін.

Чернігів став третім містом, де проводиться "Be Free". Раніше фестиваль проходив у Луцьку та Львові й залучав до участі такі групи як "Гайдамаки", "Тартак" (Україна), "Neuro Dubel", "Крама" (Білорусь), "Metanoia" (Польща), а кількість глядачів фестивалю досягала 10 тисяч.

Організаторами цьогорічного фестивалю виступили Білоруська музична альтернатива, Ініціатива "Студформат" і Європейське радіо для Білорусі. Українськими партнерами фестивалю стали Чернігівський рок-клуб і Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.