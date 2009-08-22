Міліція перевіряє дані про побиття в Броварах адвоката Пукача

Міліція Київщини проводить перевірку інформації окремих ЗМІ про начебто побиття невідомими в Броварах адвоката підозрюваного у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА Миколи ЛАПТЄІВА.

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ УМВС України в Київській області Микола ЖУКОВИЧ.

Водночас, він зауважив, що М.ЛАПТІЄВ до міліції з офіційною заявою не звертався, а також не звертався до медичних установ.

Як повідомляв УНІАН, вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.