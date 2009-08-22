На закритті 17-го КаZантипа виступав один з кращих ді-джеїв світу

Офіційне закриття 17-го фестивалю КаZантип відбулося в ніч на 22 серпня в селі Поповка неподалік Євпаторії.

Як передає кореспондент УНІАН, «фішкою» закриття став виступ одного з кращих ді-джеїв світу Арміна ван БЬЮРЕНА (Нідерланди). Він грав на головній сцені «помаранчевої республіки» упродовж трьох годин. Виступ ван БЬЮРЕНА супроводжувався танцювальними постановками і фаєр-шоу. Танцюючий «великий народ» КаZантипа періодично скандував ім`я музиканта.

На закритті 17-го КаZантипа, так само, як і на офіційному відкритті, влаштували феєрверк.

У Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерної політики Криму поки не надходило скарг на нинішній КаZaнтип.

Кримська міліція ще не підбила «наркотичні» підсумки молодіжної республіки.

У районі проведення КаZaнтипа спеціально створені мобільні групи перевірили дотримання податкового законодавства. Кримські податківці вилучили товарно-матеріальних цінностей, які реалізовувалися без необхідних документів, на суму понад 90 тис. грн.

Довідка УНІАН. Цього року фестиваль офіційно відкрився 2 серпня.

«Республіка КаZaнтип» - це величезна територія пляжу, де розташовані танцмайданчики, безліч барів, ресторанів і кафе, спортивні майданчики, сувенірні відділи, культові споруди. На проект приїжджають найпопулярніші ді-джеї України, Росії та інших країн Європи. Цілодобово проводяться дискотеки, спортивні заходи, покази кінофільмів, розважальні акції.