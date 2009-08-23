Святкування до Дня прапора тривають у Чернігові

У Чернігові поблизу Новозаводської райради пройшли урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати державну символіку зібралися понад 200 чернігівців – керівники області та міста, військові, представники громадськості.

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО взяв участь у церемонії підняття державного стягу біля будинку райради, де встановлено новий флагшток.

Воїни Чернігівського гарнізону дали військовий салют і пройшли урочистим маршем.

Також голова облдержадміністрації, голова обласної ради Наталія РОМАНОВА, міський голова Чернігова Олександр СОКОЛОВ вручили паспорти громадян України 20 шістнадцятирічним хлопцям і дівчатам з Чернігова та районів області.

На думку Н.РОМАНОВОЇ, за роки незалежності України народилася справжня державницька традиція вручати паспорти. "Ця традиція має патріотичне спрямування, виховує національний дух у молоді і завжди матиме своє гідне продовження", - сказала вона.