У Ахметова "розсекретили" умови приїзду Бейонсе

Організатори презентації стадіону "Донбас Арена" в Донецьку, наміченої на 29 серпня, обіцяють "олімпійський розмах". А "родзинкою" гала-концерту стане виступ американської зірки світового масштабу Бейонсе.

Це буде перший виступ Бейонсе в Україні. На запитання "Німецької хвилі" про вартість контракту з зіркою продюсер шоу Костянтин Кіркорян відповів: "Beyonce належить до тих зірок, які ставлять гроші далеко не на перший план. Тобто, можна запропонувати їй величезні суми, але якщо не забезпечити технічний рівень або люди, які її приймають, не знайомі її менеджменту, то нічого не вийде".

За словами Кіркоряна, менеджер Бейонсе – її батько – надіслав організаторам цілий том вимог. Починаючи від системи організації безпеки і закінчуючи стравами. У Донецьку співачка поселиться у 5-зірковому готелі "Донбасс Палас". Там в зв’язку з її приїздом "дуже хвилюються" і збираються почастувати "найкращими винами".

Як повідомив продюсер, через відкриття у Донецьку нового стадіону "Люфтганза" та "Австрійські авіалінії" навіть відкоригують розклад стикувальних рейсів 29 серпня, щоб vip-гості з усього світу мали можливість зручно дістатися на шоу.

Чого точно бракує Донецьку, це сучасного терміналу аеропорту. Як пожартував Кіркорян, "для іноземних гостей вигадано легенду, начебто вони прилітають у резервний аеропорт".

На церемонію відкриття стадіону очікується прибуття у Донецьк перших осіб держави. До речі, усі квитки вже розкуплені. Ціна коливалась від 100 до 3,5 тисяч гривень на v.i.p.-місця.

"Донбас Арена" - перший у Східній Європі стадіон, збудований відповідно з вимогами УЄФА, класу "еліт" (п’ять зірок). Загальна вартість стадіону та парку довкола нього - 400 мільйонів доларів.