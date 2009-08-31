Половина Полтави залишилася без світла

Половина Полтави через аварію на електромагістралі залишилася без світла

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Полтаваобленерго».

За даними прес-служби, сьогодні по обіді через погодні умови (гроза) була виведена з ладу магістральна підстанція потужністю 330 КВт, що належить НЕК "Укренерго", яка розташована в селі Щербані.

«Через цю підстанцію живиться вся Полтава. Ми відразу ж почали задіювати резервні лінії. Намагаємося, щоб якнайшвидше місто знову було зі світлом», - повідомив УНІАН представник прес-служби.