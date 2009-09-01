Реставрація Андріївської церкви не торкнеться самої церкви

Реставрацію Андріївської церкви в Києві планують завершити до травня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр регіонального розвитку й будівництва Василь КУЙБІДА.

За його словами, перший етап реконструкції – протиаварійні роботи з укріплення схилу, на якому стоїть церква, планується завершити до 1 жовтня ц.р.

На другому етапі виконання робіт планується ліквідувати самосівні дерева, закласти трав`яний покрив з декоративними насадженнями, укріпити фундамент церкви, а також провести реставраційні роботи, де в цьому є необхідність.

В.КУЙБІДА уточнив, що зовні і всередині церква не зазнає змін.

За даними міністра, цього року на виконання робіт передбачено 24 млн. грн. з різних джерел (10 млн. грн. – з резервного фонду Держбюджету, 10 млн. грн. – на виконання держпрограми з підготовки до Євро-2012 і 4 млн. грн., які вже освоєно).

В.КУЙБІДА відзначив, що фінансування проекту слід перенести з грудня на листопад, аби всі роботи завершити вчасно – на 2010 рік необхідність у фінансуванні реставрації церкви оцінюється ще в 10 млн. грн. із стабфонду.

«Якщо ми цього року виконаємо заплановані роботи, то наступного року ми завершимо все, що планували: не тільки укріплення схилу, а й реставраційні роботи самої церкви. Я думаю, що наступного року ми всі роботи завершимо до травня», - сказав він.

Міністр вважає, що на час проведення робіт варто припинити функціонування церкви щоб уникнути нещасних випадків.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня ц.р. компанія «Основа-Солсіф», генпідрядник реконструкції Андріївської церкви, почала укріплення схилу церкви.

Довідка УНІАН. У 1968 році Андріївська церква була передана Державному архітектурно-історичному заповіднику «Софіївський музей», де вона відкрилася як державний музей «Андріївська церква». Сьогодні Андріївська церква працює як музей, в якому проводяться богослужіння Української Автокефальной Православної церкви.

У 2008 році було проведено тендер на виконання проектної документації «Протиаварійні й ремонтно-реставраційні роботи Андріївської церкви» в межах Андріївського узвозу й паркової пішохідної алеї, переможцем якого стало спільне українсько-французьке підприємство «Основа-Солсіф».