Світові ціни на нафту знову знизилися
00:18, 02 вересня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни на нафту на світових ринках 1 вересня знизилися на тлі занепокоєння інвесторів станом фінансового сектора США, повідомляє Reuters.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,91 дол. - до 68,05 дол. за барель.
Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,92 дол. - до 67,73 дол. за барель.
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