Світові ціни на нафту знову знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 1 вересня знизилися на тлі занепокоєння інвесторів станом фінансового сектора США, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,91 дол. - до 68,05 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,92 дол. - до 67,73 дол. за барель.