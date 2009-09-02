Оголошено про найбільше банкрутство в історії Німеччини

Німецький суд ухвалив розпочати процедуру банкрутства другого за величиною в Німеччині ритейлера Arcandor, передає Deutsche Welle. Оголошене банкрутство - одне з наймасштабніших в історії країни.

Банкрутство буде оголошено щодо 21 підприємства холдингу, зокрема до самого холдингу Arcandor AG, мережі універмагів Karstadt, підприємств посилкової торгівлі Quelle GMBH, Primondo GMBH.

Водночас, згідно із заявою компанії, процедура не торкнеться туроператора Thomas Cook, в якому Arcandor належить мажоритарний пакет акцій.

Концерн Arcandor заявив про своє банкрутство 9 червня 2009 р. після того, як йому не вдалося добитися рефінансування заборгованості в 650 млн. євро. У липні з компанії звільнився зовнішній керівник Хорст Піпенберг.

Керівництво концерну намагалося знайти покупця на свої активи або залучити інвестора. Таким інвестором відмовився стати уряд Німеччини, який відхилив заявку компанії на надання кредиту у розмірі 437 млн. євро.

Концерн Arcandor AG (колишня назва KarstadtQuelle AG) управляє другою за величиною в Німеччині мережею роздрібних магазинів, а також займається туризмом і поштовими перевезеннями. Кількість працівників компанії в Німеччині близько 50 тисяч.