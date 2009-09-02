Експерт каже, що Києву "світить" зрив опалювального сезону

Результатом дій Київської міської державної адміністрації у сфері комунальних послуг може стати зрив опалювального сезону в столиці.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, до таких наслідків може привести рішення мерії знизити підвищення тарифів на ЖКП лише на 5% і намір позбавити «Київенерго» майна територіальної громади столиці, яке знаходиться в користуванні енергокомпанії, передавши його іншому підприємству – новоствореному «Київтеплокомуненерго».

«Величезні суми недостач при зборі грошей за комунальні послуги після літнього підвищення тарифів так нічому і не навчили міське керівництво. Скорочення підвищення тарифів лише на 5% виглядає як знущання з киян. Наївно думати, що при такому рівні зниження тарифів кияни стануть платити більше. У результаті борги киян перед тепловиками тільки збільшаться, що, відповідно, позначиться на зростанні заборгованості «Київенерго» перед енергопостачальними організаціями, які не чекатимуть погашення, а просто перекриють вентиль і залишать місто у розпал опалювального сезону без тепла», - вважає В.ЯКОВЕНКО.

На думку голови АТКУ, мерії варто було б проводити поступальну політику поетапного «вирівнювання» тарифів – щокварталу підвищуючи їх на невеликий відсоток. Проте, перш за все, необхідно було б повністю погасити власний борг перед «Київенерго». Це зменшило б незадоволеність населення і дало б можливість енергокомпанії зняти напруженість в її взаєминах з постачальниками газу і мазуту для київських ТЕЦ, сказав В.ЯКОВЕНКО.

«Натомість міська адміністрація пішла сумнівним шляхом, який може позбавити її необхідності сплачувати свій борг перед «Київенерго», але ставить під загрозу появу опалення в київських квартирах. Для заміни «Київенерго» на «Київтеплокомуненерго» немає часу, і якщо такий процес розпочнеться, то закінчити його зможуть, у кращому разі, до кінця року. А доти не буде нікого, хто б відповідав за теплогенерацію в Києві. У комплекті з кризою неплатежів це може створити «вибухонебезпечний коктейль», від якого постраждають, у першу чергу, кияни», - пояснив В.ЯКОВЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА №981 від 31 серпня ц.р., у разі порушення АК ”Київенерго” узятих на себе зобов`язань з виконання функцій виробника комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, що передбачене відповідним договором від 14 липня 2007 року, столична влада вже з 15 вересня розпочне процедуру вилучення і передачі іншому підприємству майна територіальної громади Києва, що знаходиться у володінні і користуванні енергокомпанії.

Згідно з розпорядженнями КМДА №980, 981 і 978 від 31 серпня ц.р., у серпні-вересні оплата житлово-комунальних послуг для населення збільшиться не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.