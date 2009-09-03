Мер Ялти пояснив, як збалансувати "няню Віку" з автоперегонами

Мер Ялти Сергій БРАЙКО сподівається знайти компроміс у спорі за місце на набережній міста, що виник між власниками ковзанки і організаторами ралі.

«Зараз займаємося питанням пошуку компромісу, думаю, вирішимо по-хорошому», - говориться в коментарі міського голови, який передала УНІАН його прес-служба.

С.БРАЙКО вдячний російській актрисі Анастасії ЗАВОРОТНЮК та її чоловіку - фігуристу Петру ЧЕРНИШОВУ за льодові шоу. «Льодовий каток був цікавий і для відпочиваючих, і для ялтинців. До того ж він залучав туристів у цьому курортному сезоні, який був для нас достатньо важким. Цей захід за участю зірок естради і фігуристів був цікавий і затребуваний», - сказав мер Ялти.

При цьому, зазначив він, «коли на терезах лежить тиждень роботи катка і проведення етапу Кубка Європи - пріоритет віддаємо ралі». «Цей захід (перегони) у нас проводиться у 5-й раз, це - міжнародні змагання, етап Кубка Європи. Більш того, як стверджує керівництво Федерації (автомобільного спорту), - якщо ми одержимо достатньо високу оцінку міжнародних експертів, то можемо претендувати наступного року на проведення етапу Кубка світу», - сказав С.БРАЙКО.

Разом з тим, на питання, на чиєму він боці, мер відповів: «Я - ні на чиєму боці, я виступаю від імені міста. Мені важливо, щоб все пройшло найменш конфліктно».

С.БРАЙКО заявив, що на каток ходять в основному з дітьми, а зараз школярі і студенти приступили до занять, «тому у ковзанки великих доходів вже не буде». «Коли розглядаємо ці заходи щодо значущості, безумовно, потрібно вжити всіх заходів для нормального проведення ралі. І всіх заходи, щоб мінімізувати витрати «Ялта-Айс». Збитки організатори «Ялта-Айс» зазнають через одне шоу, призначене на 6 вересня, ми говоритимемо з ними на цю тему. Але зараз на нього вже немає активного продажу квитків. Ми можемо говорити про кількість проданих квитків. І ще вони несуть певні витрати за контрактами, які уклали з фігуристами. Але з міського бюджету про компенсації немає й мови», - сказав мер.

Кажучи про суть конфлікту, С.БРАЙКО зазначив, що «невелика технічна заминка» виникла через те, що, коли встановлювали каток, розраховували на конструкцію об`єктів ралі, яка була останні чотири роки. «Вона була не дуже вдала - трибуна для VIP-гостей була 2-поверховою і не зовсім безпечною. Керівництво Федерації автомобільного спорту ухвалило рішення встановити цього року одноповерхову конструкцію - і у зв`язку з цим розширило ту площу, яку раніше займав цей павільйон. Тому не більш ніж один метр конструкція об`єкту ралі заходить на конструкцію ковзанки», - сказав мер.

За його словами, 6 вересня планується почати монтаж конструкцій «Ялта-ралі», але це не означає, що «ковзанку має бути повністю прибрано до цього моменту». Коли це можна буде технічно зробити - вирішиться найближчим часом. «При розбиранні катка є три підрядники – світло, звук, трибуни, сама ковзанка і безпосередньо демонтаж намету. Нам фахівці цих трьох фірм скажуть, як вони зможуть сумістити роботи, щоб провести його швидко, а не проводити демонтаж поетапно», - сказав мер Ялти.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня А.ЗАВОРОТНЮК заявила, що сподівається на швидке і конструктивне вирішення конфлікту інтересів, що виник у зв`язку з роботою на Набережній Ялти її ковзанки «Ялта ICE» і запланованим на 11 вересня стартом учасників перегонів Prime Yalta Rally 2009.

Зі свого боку, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова організаційного комітету авторалі Prime Yalta Rally 2009 Євген ЧЕРВОНЕНКО заявив, що російська актриса А.ЗАВОРОТНЮК має узгоджувати свої майнові питання з мерією м. Ялти, а не з організаторами Prime Yalta Rally 2009.