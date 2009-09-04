Міліція взяла в оточення близько 150 осіб на заводі "Таврія"
Кількість постраждалих уточнюється
У Новій Каховці на Херсонщині міліція взяла в оточення близько 150 осіб, які зараз перебувають на площі перед будівлею заводу “Таврія”.
Як повідомили УНІАН у МВС, наразі в цій операції задіяний весь особовий склад міліції Нової Каховки.
Кількість постраждалих під час інциденту уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, учора приблизно о 20.30 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу “Таврія” у Новій Каховці, що на Херсонщині.
Під час штурму сталася стрільба, були застосовані шумо-світлові гранати. За інформацією джерел УНІАН, під час сутички постраждали представники обох сторін, є тяжко поранені.
*** Завод “Таврія” – один із найбільших виробників коньяків в Україні, минулого року він був лідером коньячного ринку країни. Акціонери підприємства конфліктують.