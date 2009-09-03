Після штурму заводу "Таврія" є тяжко поранені

Сьогодні приблизно о 20.30 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу “Таврія” у Новій Каховці, що на Херсонщині.

Як повідомив керівник підприємства Олександр СИДОРЕНКО, невідомі люди, не надавши жодних документів і пояснень, проникли на територію підприємства і намагалася штурмом захопити будівлю заводу, де розташовані кабінети керівництва, бухгалтерія тощо.

На підприємстві на той час перебувала група працівників, які чергували на випадок спроби захоплення. Однак вони не змогли завадити нападникам вдертися у приміщення.

Керівництво заводу викликало міліцію, яка затримала частину нападників. Зараз вони дають пояснення працівникам МВС стосовно своїх дій.

Під час штурму сталася стрільба, були застосовані шумо-світлові гранати. За інформацією джерел УНІАН, під час сутички постраждали представники обох сторін, є тяжко поранені.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, у зазначений час на територію заводу в’їхали кілька автобусів із невідомими особами у чорному одязі й масках, які вчинили на заводі протизаконні дії, внаслідок яких близько 10 осіб отримали поранення і були госпіталізовані.

Водночас у МВС повідомили, що безпосередньо глава відомства Юрій ЛУЦЕНКО зв’язувався з мером міста, депутатами і зазначив, що ніхто не має права діяти протизаконно по відношенню до підприємства і його працівників.

*** Завод “Таврія” – один із найбільших виробників коньяків в Україні, минулого року він був лідером коньячного ринку країни. Акціонери підприємства конфліктують.