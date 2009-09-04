Президент доручив відзначити 80-річчя Івана Світличного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відзначення 80-річчя від дня народження громадського діяча, літературознавця, літературного критика, поета, перекладача Івана Світличного.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити за участю Національної академії наук України, громадськості проведення заходів із вшанування у 2009 році пам`яті І.Світличного, передбачивши, зокрема:

- організацію та проведення у місті Києві літературно-мистецького вечора, присвяченого життю та діяльності І.Світличного, круглих столів, семінарів, літературних читань, просвітницьких та культурно-мистецьких заходів у населених пунктах України;

- проведення у навчальних закладах та закладах культури тематичних лекцій, бесід про особистість І.Світличного, його творчий спадок та роль у русі «шістдесятників»;

- видання творів І.Світличного та літератури, присвяченої його життю та діяльності;

- випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 80-річчю від дня народження І.Світличного, здійснення спецпогашення поштової марки;

- заходи з увічнення пам`яті І.Світличного на його батьківщині та місцях, пов`язаних з його життям та діяльністю.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 80-річчя від дня народження І.Світличного, організацію циклів тематичних теле- і радіопередач про його життя та діяльність.