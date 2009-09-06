«Наша Україна» буде міцною політичною силою в Донбасі

Донецьку обласну організацію політичної партії «Наша Україна» очолив Антон КЛИМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це ухвалила звітно-виборна конференція організації, що відбулася сьогодні в Донецьку.

На посаду голови обласної парторганізації було висунуто четверо людей, але троє з них зняли свої кандидатури з голосування. За кандидата А. КЛИМЕНКА, який залишився, проголосувало переважна кількість делегатів конференції: свої голоси «за» віддали 118 чоловік, «проти» було 6 голосів і 3 «утрималися».

У своєму короткому виступі після підсумків голосування новообраний лідер запевнив однопартійців, що він постарається «не вдарити в багнюку обличчям».

«Сьогодні відбулася значна подія для мене і, я сподіваюся, для організації. Ще раз хочу сказати, хто б що не говорив, ми були сильними, ми були іншими. Ми будемо ще сильнішими, ще міцнішими», - сказав глава організації.

Він підкреслив, що з сьогоднішнього дня «ми починаємо будувати ту справжню команду, в якій захищатимуть один одного, і сьогодні ми починаємо рух обласної організації, яка буде по справжньому міцною політичною силою в Донбасі».

А. КЛИМЕНКО запевнив, що в нинішній діяльності обласної організації «Наша Україна» будуть враховані всі минулі помилки: «Сьогодні ми мудріші, ніж були рік, два, три тому. Зі своїх прорахунків ми обов`язково зробимо висновки». Проте він додав, що «в основі нашої діяльності має бути наше минуле і наші перемоги».