«Нафтогаз» почав добудову місцевих газопроводів

На сьогодні НАК «Нафтогаз України» вже почав реалізацію програми з добудови місцевих газопроводів, які дадуть змогу газифікувати населені пункти, в яких досі не забезпечено газопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Києві на всеукраїнській нараді з питань розробки нових підходів до формування відносин державного і місцевих бюджетів в 2010 році.

Вона наголосила, що на сьогодні в Україні таких газопроводів налічується 449 загальною протяжністю 4 тисячі 287 кілометрів. Ці газопроводи дадуть змогу забезпечити газом 1 млн. 650 тис. людей.

«Ми почали вже з 1 вересня добудовувати всі ці газопроводи. Цим займається НАК «Нафтогаз України»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що добудова газопроводів має бути завершена впродовж півроку.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року Кабінет Міністрів України доручив НАК «Нафтогаз України» до 2010 року добудувати газові розподільчі мережі з високим ступенем готовності на загальну суму 560 млн. грн.