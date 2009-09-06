У Джанкої в лікарні залишаються 138 дітей

Протягом 5 вересня до інфекційного відділення Джанкойської центральної районної лікарні з харчовим отруєнням було додатково госпіталізовано 29 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, усього протягом 3-5 вересня з діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 192 дитини (2003-2008 років народження), вихованців 8 дошкільних закладів міста.

Станом на 8.00 неділі на лікуванні залишаються 138 малюків (виписані з медзакладу – 54). Троє дітей перебувають у стані середнього ступеню важкості, 135 – легкого ступеню важкості.

Фахівці республіканської, міської СЕС і персонал лікарні здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувальних заходів.

У Джанкої з метою перевірки санітарно-епідемічної ситуації, що склалася, локалізації, стабілізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працює Урядова комісія на чолі з міністром охорони здоров’я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ.