А навіщо взагалі кефір у дитячому садку?

20:58, 06 вересня 2009
Суспільство
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Замислились у міністерстві

Після масового отруєння вихованців дитячих садків кримського Джанкоя кефіром, де було виявлено збудник дизентерії, в Україні поставлять питання, чи потрібен цей продукт у меню дошкільнят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Джанкої заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО.

«Ми обговорюватимемо питання, чи потрібен взагалі кефір у переліку продуктів для дітей у дитячих садках», - зазначив він.

За словами В.ЮРЧЕНКА, потрібно не лише розслідувати подію в Джанкої й покарати винних, але й не допустити повторення інциденту в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у Джанкої внаслідок отруєння кефіром до лікарні було доставлено 192 дитини, із них 54 уже виписано. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

 

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