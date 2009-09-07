У Львові горів гуртожиток медуніверситету: студентів евакуювали
11:27, 07 вересня 2009Суспільство
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Працювали 8 пожежних відділень
Вчора о 18.32 у Львові у п’ятиповерховій будівлі гуртожитку №5 Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького у кімнаті на четвертому поверсі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа.
О 19.03 підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 8 відділень вона була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
При цьому евакуйовували 46 осіб. Жертв і постраждалих немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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