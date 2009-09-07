У Львові горів гуртожиток медуніверситету: студентів евакуювали

Вчора о 18.32 у Львові у п’ятиповерховій будівлі гуртожитку №5 Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького у кімнаті на четвертому поверсі через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів виникла пожежа.

О 19.03 підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 8 відділень вона була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

При цьому евакуйовували 46 осіб. Жертв і постраждалих немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.