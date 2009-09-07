Німецькі рекламісти запустили ролик про секс, Гітлера і СНІД
13:31, 07 вересня 2009Суспільство
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Das Comitee хотіло шокувати...
Німецьке рекламне агентство використало образ Адольфа Гітлера в рекламі проти розповсюдження СНІДу.
Як повідомляють європейські ЗМІ, 30-секундний рекламний ролик, який можна знайти в Інтернеті, демонструє, як жінка та чоловік займаються сексом. Наприкінці ролика у кадрі стають помітними обриси А.Гітлера, після чого на екрані з’являється слоган: “СНІД – масовий вбивця. Захищайте себе”.
Рекламне агентство Das Comitee, що створило ролик, заявило, що хотіло в такий спосіб шокувати людей напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДу, який відзначається 1 грудня.
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