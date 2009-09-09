Відновлення світової економіки може відбутися раніше

Відновлення світової економіки може початися на квартал раніше, ніж очікується. Про це заявив голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан, передає Reuters з посиланням на італійські ЗМІ.

"Що стосується світової економіки, ми вже рік говоримо, що відновлення відбудеться в першій половині 2010 р. Але це може відбутися і на квартал раніше, і тоді це було б добре", - сказав глава МВФ, втім не уточнивши, чи має він на увазі IV квартал 2009 р. або I квартал 2010 р.

"Ми бачимо світло в кінці тунелю, але криза триває", - додав Д.Стросс-кан.

Цього тижня МВФ оприлюднить нові прогнози щодо світової економіки. Раніше повідомлялося, що, за неофіційними даними, МВФ поліпшить прогноз щодо скорочення світового ВВП у 2009 р. з 1,4% до 1,3%, а прогноз зростання світової економіки в 2010 р. буде підвищений з 2,5% до 2,9%. Свій попередній прогноз МВФ оприлюднив 8 липня ц.р., при цьому прогноз скорочення світового ВВП в поточному році тоді, навпаки, був знижений з 1,3% до 1,4%.

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