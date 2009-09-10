Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,36 грн./дол., продають – по 8,60 грн./дол., курс дещо знизився порівняно із 9 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,53 грн./дол., продажу – в межах 8,48-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,4%, порівняно з 9 вересня, і становить 12,19 грн./євро, продажу – трохи знизився до 12,60 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,40 грн./євро, продажу – в межах 12,50-12,70 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 9 вересня підвищився на 0,8% і склав 0,2600 грн./рубль, продажу – знизився на 0,4%, до 0,2771 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,25-0,27 грн./рубль, продажу – в межах 0,27-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,37 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж учора, курс продажу – 8,58 грн./дол., на 0,7% дешевше. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,43 грн./дол., продажу – в межах 8,53-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4%, порівняно з 9 вересня, і становить 12,23 грн./євро, продажу – знизився на 0,5%, до 12,58 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,10-12,31 грн./євро, продажу – в межах 12,50-12,68 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 9 вересня підвищився на 1,6% і становить у середньому 0,2580 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3%, до 0,2791 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,27 грн./рубль, продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,30/8,60 грн., євро – 12,10/12,60 грн., рубль – 0,24/0,278 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,20/8,60 грн., євро – 11,70/12,60 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,30/8,55 грн., євро – 12,00/12,50 грн., рубль – 0,257/0,275 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 вересня, становить: гривні до долара США – 7,995, до євро – 11,610339, до російського рубля – 0,2567.