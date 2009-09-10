Поблизу Рівного збудують котеджне місто з глини, соломи та деревини

Житлові будинки, збудовані з глини, соломи і деревини через два роки з’являться у селі Радиславівка Рівненської області, за 12 кілометрів від обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації цього проекту, ініціатором якого виступила обласна організація «Української асоціації маркетингу», було повідомлено, що це буде реальне житло, міцне, екологічне та економічне. Вартість квадратного метра у ньому, за підрахунками авторів проекту, - від 200 до 300 доларів.

Для реалізації проекту уже відведена земельна ділянка площею 7,5 га, підписано усі необхідні документи.

Розробили проект рівненські науковці, а втілюватиме його у життя обслуговуючий кооператив «Лани Полісся».

Директор цього кооперативу Юрій МУЛЯР зауважив на презентації: «Ми хочемо побудувати екологічно чистий масив з місцевих будматеріалів. Солома ж - дуже поширений і дешевий матеріал. Дерев`яні каркаси будинків будуть заповнюватися солом’яними тюками. Також у новому масиві планується використання альтернативних джерел енергії, а для облаштування доріг буде застосований геотекстиль українського виробництва».

Усього планується звести 56 котеджів.