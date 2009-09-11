УПЦ відзначила нагородами журналістів

Українська православна церква Московського патріархату за просвітницьку діяльність відзначила своїми нагородами представників ЗМІ. Про це повідомляє «Главред».

Зокрема. Сьогодні Митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН) вручив газеті «Известия в Украине» високу церковну нагороду - орден Преподобного Нестора Літописця. Так Українська православна церква відзначила високі заслуги редакції. Орден було вручено Яніні СОКОЛОВСЬКІЙ, головному редакторові «Известий в Украине».

Орден Преподобного Нестора Літописця було встановлено Священним Синодом церкви для нагородження людей і організацій, які виконують просвітницьку функцію в суспільстві, займаються літературною, науковою і журналістською діяльністю. «Известия в Украине» стали першими із засобів масової інформації, що входять до медіа-холдингу «Главред Медіа», які одержали орден.

Церковних нагород від Митрополита Київського і всієї України Володимира – орденів в ознаменування ікони Почаївської Богоматері - також було удостоєно президента холдингу «Главред-медіа» Віктора ШЛІНЧАКА і редактора проекту «УНІАН-Релігії» Ганну ГОРПИНЧЕНКО.

Нагородження відбулось сьогодні в Києво-Печерській лаврі.