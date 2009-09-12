Ювеліри виготовили символічний ключ Вінниці

Сьогодні жителі Вінниці святкують 654-ту річницю від дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття свята відбулась на майдані Незалежності. Під час церемонії одна з місцевих ювелірних фірм презентувала символічний ключ від Вінниці, який майстри фірми розробили і виготовили спеціально до Дня міста. Ключ вироблений із срібла, вкритий позолотою, на ключі зображена символіка та геральдика Вінниці й деякі історичні місця. Довжина ключа - близько 30 см.

Потім відбувся карнавал, учасники якого танцюватимуть. Після карнавалу танцюристи розійдуться по імпровізованих театральних та танцювальних майданчиках. “Родзинкою” кожної з денних танцювальних програм буде ексклюзивний майстер-клас відомих хореографів. Усі вони проходитимуть у різний час, щоб дати змогу вінничанам навчитися танців різних напрямків. На майдані Незалежності відбудеться майстер-клас Олександра БОБІКА, на площі Театральній - Влада ЯМИ, на Фонтанній площі - Григорія ЧАПКІСА.

Окрім цього, на майданчиках проходитимуть вистави різних театральних труп.

Увечері вінничани та гості міста побачать феєричне танцювальне шоу.

Завершиться свято видовищним піротехнічним шоу.

Завтра у рамках відзначення Дня міста відбудеться III міжнародний Вінниціанський фестиваль комедійного й пародійного кіно, у якому братимуть участь представники 8 країн. Цього року на фестиваль були прислані 250 робіт, які змагались в чотирьох номінаціях: "Авторський ролик", "Відеокліп", "Реклама" і "Смішне, але інше".