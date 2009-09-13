Тимошенко: спершу економіка, потім соціальні стандарти

Уряд не обіцяє в 2010 році стрімкого зростання соціальних виплат і заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора на позачерговому розширеному засіданні уряду з підготовки проекту держбюджету на 2010 рік.

«Якщо ми хочемо утримати на високому рівні шанси відновлення економіки, якщо ми хочемо реальний сектор економіки і забезпечити необхідні витрати розвитку, щоб стрімко не скорочувалися робочі місця на тлі світової кризи, ми також не можемо сьогодні марнотратно ставитися до збільшення соціальних стандартів і соціальних витрат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що головним пріоритетом уряду в 2010 році стане підтримка національної економіки.

«Але водночас ми робимо маленькі кроки вперед щодо підвищення цих соціальних стандартів, але в дуже помірному, консервативному варіанті», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що громадяни України з розумінням ставляться до таких дій уряду і вибирають, в першу чергу, своєчасну виплату діючих заробітних плат, а не закриття підприємства і скорочення робочих місць.

«Коли йдеться про пріоритети, то в першу чергу в нас пріоритет - чітка педантична виплата всіх соціальних витрат – пенсій, заробітних плат, пільг, допомоги, їх помірне збільшення, але, водночас, головним пріоритетом залишається підтримка національної економіки», - підкреслила вона.

«У цьому бюджеті немає можливостей, так як іноді буває в парламенті, займатися передвиборним популізмом, іноді горлопанством замовлених представників трудових колективів у той час, коли країні необхідна швидка реанімаційна допомога», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.