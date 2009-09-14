З Тернополя випровадили 20 фур із кавунами сумнівного походження

Тернопільська мерія домоглася вивезення з міста 20 фур із баштанними культурами сумнівного походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції перший заступник міського голови Олена ЛАКОМА.

За її словами, на товар, який намагалися продавати і продавали з цих фур, ніхто не надавав жодних документів.

“Ми не могли навіть перевірити якість цих культур, оскільки офіційно взяти продукцію на аналізи санстанція може лише у суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо ж торгує звичайна особа, яка не має статуту підприємця, то згідно із законодавством, вплинути на неї можуть лише правоохоронні органи”, - зауважила О.ЛАКОМА.

За її словами, домогтися виїзду 20 двадцятитонних фур із сумнівною продукцію мерії вдалося за допомогою працівників міської Державтоінспекції. “При цьому чимало погроз отримали як представники контролюючих органів, так і правоохоронці”, - сказала О.ЛАКОМА.

За її підрахунками, загалом в місті не допустили продажу сумнівних баштанних культур орієнтовно на 0,5 млн. грн. Судячи з відсутності документів на кавуни та дині, вона не виключає, що партія баштанних культур, привезена до Тернополя, була або вкрадена, або ж містила завищений вміст нітратів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в міській санепідстанції, 66% зареєстрованих випадків гострих кишкових інфекцій у Тернополі у серпні припало на отруєння баштанними культурами. Загалом кількість випадків гострих кишкових інфекцій за 8 місяців цього року порівняно з минулим роком зросла на 31,5%. Якщо у 2008 році було зафіксовано 152 випадки, то цього року - 199. Причому у липні із 31 зареєстрованого звернення в 16 випадках причинами отруєння стали баштанні культури, куплені на стихійних ринках. А в серпні баштанними культурами отруїлися 18 із 27 осіб, які звернулися за допомогою із гострими кишковими інфекціями.