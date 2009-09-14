На Сумщині банківських махінацій набралося на 51 кримінальну справу

В Сумській області заборгованість за наданими кредитами в банківських установах на сьогодні перевищує 6 млрд. грн. (торік було 4,7 млрд. грн.).

Про це йдеться в повідомленні прокурора Сумської області Олександра ГОРБАНЯ, текст якого розміщено на офіційному сайті Сумської обласної державної адміністрації.

За його словами, у результаті вжиття цілого ряду практичних заходів упродовж минулого і 8-ми місяців поточного років органами прокуратури за фактами зловживань у банківській сфері області порушено 51 кримінальну справу, 43 з яких направлено до суду. 10 справ порушено стосовно банківських працівників (9 з них уже в суді).

О.ГОРБАНЬ відзначив, що на Сумщині частішають випадки зловживань з боку працівників банківських установ, підроблення ними документів на оформлення та отримання кредитів, заволодіння коштами клієнтів тощо. Приміром, посадовці одного з відділень Сумської філії АБ «Брокбізнесбанк», увійшовши в змову з керівниками підприємств обласного центру, шляхом підробок підписів на офіційних документах незаконно оформили 15 споживчих кредитів на суму 163 тисячі гривень. За цим фактом прокуратурою Ковпаківського району м. Суми порушена і розслідується кримінальна справа.

Крім того, прокурор м. Суми направив до суду кримінальну справу стосовно начальника відділення АКІБ «УкрСиббанк», який, скориставшись беззахисним станом малолітньої дівчинки, яка є сиротою і перебуває на утриманні держави, заволодів її коштами. Крім того, банківський шахрай привласнив кошти двох пенсіонерів, впевнившись у тому, що вони тривалий час не зверталися до відділення банку за отриманням пенсійної картки, повідомив прокурор області.

За словами О.ГОРБАНЯ, кілька днів тому прокуратурою області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в Сумській області проведено перевірку за зверненням приватного підприємця з обласного центру щодо вчинення стосовно нього злочину службовими особами Ковпаківської філії АКБ «Національний кредит». Встановлено, що підприємець відкрив у цій установі розрахунковий рахунок, залишок коштів на якому становив 312,5 тис. грн. Заступник керуючого філією, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала від підприємця перерахувати 30 відсотків від цієї суми на рахунок Ковпаківської філії АКБ «Національний кредит» за нібито надані банком інформаційні послуги. Натомість йому буде надана можливість вільно розпоряджатись рештою 70-ма відсотками коштів. І навіть примусила підприємця укласти відповідний договір, згідно з яким 93,7 тис. грн. були перераховані на рахунок філії. Про це свідчить платіжне доручення, оформлене за вказівкою заступника керуючого. Фактично ж ніяких інформаційних послуг, передбачених цим договором, ніхто не надавав і надавати не збирався. Внаслідок незаконних дій посадовця філії банку суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі завдано матеріальних збитків на суму 93,7 тис. грн. Прокуратурою області стосовно заступника керуючого філією банку «Національний кредит» порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Розпочато досудове слідство, повідомив О.ГОРБАНЬ.

На території Сумської області зареєстровано 524 банківські установи, в тому числі 2 банки, 39 філій, 482 відділення та 1 представництво.