Тимошенко: мінімальна зарплата зрівняється з прожитковим мінімумом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до кінця 2010 року мінімальна зарплата досягне рівня прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду, на якому планується остаточно затвердити проект держбюджету-2010.

«Ми все-таки прислухалися до профспілок і вжили певних кроків, які дають змогу поступово підвищувати соціальні стандарти і до 1 грудня 2010 року, по суті, вийти на ті параметри, на які не вийшов жодний уряд до нас, коли мінімальний прожитковий рівень прирівнюється до рівня мінімальної пенсії, мінімальної зарплати, і в повному обсягу вводиться Єдина тарифна сітка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що проект державного бюджету на 2010 рік стане центральною антикризовою програмою, яка забезпечена ресурсами розвитку.