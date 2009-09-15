Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 14 вересня, знизилися на тлі занепокоєння інвесторів через очікувані обмеження на спекулятивні операції на американських товарних біржах, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,43 дол. - до 68,86 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,25 дол. - до 67,44 дол. за барель.