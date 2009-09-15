Готуючи Держбюджет, уряд рахував газ по 260 доларів

Під час підготовки Держбюджету-2010 уряд виходив із середньорічної ціни на газ близько 260 дол. за тис. куб. м – Уманський

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

"Ми під час розрахунків брали приблизно 260 дол. за тисячу кубометрів», - сказав в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України сьогодні на позачерговому засіданні затвердив проект Державного бюджету на 2010 рік.

12 вересня Кабінет Міністрів України розглядав проект закону України про Державний бюджет України на 2010 рік. Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет наступного року має бути внесений урядом у Верховну Раду до 15 вересня.

Міністерство фінансів України пропонує Кабінету Міністрів встановити доходи Держбюджету України в 2010 році на рівні 284,841 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 219,154 млрд. грн. Витрати Державного бюджету на 2010 рік пропонується встановити на рівні 322,963 млрд. грн. Зокрема витрати загального фонду - 237,347 млрд. грн., спеціального фонду - 85,615 млрд. грн.

У документі передбачено встановити граничний розмір дефіциту Держбюджету на 2010 рік в сумі 46,748 млрд. грн., зокрема граничний дефіцит загального фонду 24,814 млрд. грн.