Ще одному банкові дозволили не віддавати вклади

Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в КБ «Українська фінансова група» з 14 вересня.

Інформацію про відповідну постанову правління НБУ розміщено сьогодні на офіційному сайті центробанку.

Згідно з постановою від 10 вересня 2009 р., тимчасову адміністрацію введено строком на 1 рік з 14 вересня 2009 р. по 13 вересня 2010 р.

«З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового становища введено повний мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці з 14 вересня по 13 грудня 2009 р.», - говориться в повідомленні НБУ.

Тимчасовим адміністратором в банку призначена співробітник НБУ Вікторія ФАТЄЄВА.

Довідка УНІАН. Комерційний банк «Українська фінансова група» зареєстровано в серпні 2004 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Є універсальним банком, що надає широкий спектр банківських послуг організаціям і громадянам України.

Станом на кінець 2007 року статутний капітал банку становив 59 млн. грн.