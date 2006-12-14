Райвідділ міліції судитиметься з Червоненком

Співробітники Ореховського райвідділу міліції УМВС України в Запорізькій області мають намір подати до суду на голову Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА, який у квітні 2006 р. на прес-конференції звинуватив їх у згвалтуванні 14-річного підлітка.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив начальник УМВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

"Це було не звинувачення, а не перевірена інформація. І закінчилося все "пшиком": прокуратура провела розслідування і встановила, що ніякого згвалтування не було. Просто два хлопчаки домовилися "влаштувати ментам" за те, що вони їх постійно затримують і відводять в інтернат. Ось і вся ситуація. Зараз наші співробітники говорять, що після того, як буде завершено розслідування, подаватимуть до суду, оскільки їх зганьбили на всю Україну", - розповів В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 14 квітня на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКО, заявив, що "в Ореховському районі Запорізької області стався кричущий випадок - 28 листопада 2005 року 14-річного підлітка згвалтували в приміщенні Ореховської кримінальної міліції у справах неповнолітніх".