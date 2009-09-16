Верховну Раду просять прирівняти пиво до горілки

Депутати й громадськість закликають Верховну Раду Україниякнайскоріше прийняти законопроект № 1171, яким пропонується прирівняти пиво і «слабоалкогольні» розчини до алкогольних напоїв.

У коментарі УНІАН головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що законопроект № 1171 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва й обороту спирту етилового, коньячного й плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» був поданий до ВР ще 11 грудня 2007 року народними депутатами України Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і Євгенієм СУСЛОВИМ і був прийнятий у першому читанні5 березня 2009 року. Але пройшло півроку, а документ так і не був розглянутий ні на засіданні профільного Комітету ВР із питань податкової та митної політики, ні на засіданні підкомітету. На даний момент до законопроекту вже внесено понад 40 поправок.

Таким чином, зазначив громадський діяч, Україна продовжує залишатися однією з небагатьох країн Європи, де слабоалкогольні напої не прирівняні до алкогольних – на них не розповсюджується заборона на продаж неповнолітнім, заборона на рекламу, не встановлені обмеження щодо місць продажу й вживання.

«Цей законопроект не поданий досі в сесійний зал ВР для другого читання й нібито розглядається в Комітеті ВР із питань податкової та митної політики, який очолює депутат Сергій ТЕРЬОХІН. Водночас зрозуміло, що питання перезріло, оскільки того, що відбувається зі споживанням пива в Україні, немає в жодній країні світу», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, за останній рік депутатами від БЮТ, ПР, НУ-НС були внесені три аналогічні законопроекти, спрямовані на обмеження продажу пива, але жоден із цих законопроектів не був внесений на розгляд до сесійного залу ВР України. «Виникає питання: «Кому вигідна така псевдозаконотворчість у Комітеті з питань податкової та митної політики?», – говорить головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що депутати не стали чекати, коли С.ТЕРЬОХІН нарешті передасть законопроект у сесійний зал, і направили звернення на ім`я голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням поставити законопроект № 1171 на розгляд ВР, оскільки комітет порушив усі можливі терміни – як юридичні, так і здорового глузду – з підготовки законопроекту до другого читання. «За цей час нічого не зроблено. Законопроект не розглянутий навіть на підкомітеті. Тому є пропозиція через Погоджувальну раду, через керівництво ВР розглянути його безпосередньо, обминувши Комітет із питань податкової та митної політики. Сьогодні є всі юридичні підстави для цього», – зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що одним із напрямків роботи «Форуму порятунку Києва» є «всемірне оздоровлення як людини, так і навколишнього природного середовища, у тому числі й обмеження викидів в атмосферу». При цьому лідер громадської організації зазначив, що БЮТ пропонує підвищувати заробітну плату, пенсії, стипендії шляхом підвищення акцизів на тютюнові вироби, на алкоголь, на пиво й на паливно-мастильні матеріали, включаючи бензин і дизпаливо.

«Хотілося б висловити рішучу підтримку ініціативам БЮТ за підвищення акцизів на всі шкідливі товари, включаючи тютюн, алкоголь, пиво. Ми вважаємо, що ці заходи приведуть не тільки до наповнення бюджету й зростання соціальних виплат, підвищення мінімальних зарплат, мінімальних пенсій, підвищення прожиткового мінімуму, але так само й істотно оздоровлять суспільство», – вважає В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На думку народного депутата від БЮТ Дмитра ВЕТВИЦЬКОГО, ухвалення законопроекту № 1171 «назріло просто катастрофічно».

«Ми хочемо сьогодні привернути громадську думку до цього законопроекту, оскільки пиво та інші слабоалкогольні напої не вважаються алкогольними. Їх можна продавати де завгодно. В будь-якому регіоні нашої країни люди спокійно розпивають пиво в громадських місцях. На вулицях дітвора ходить із пивом, і на сьогоднішній день навіть зауваження їм ніхто не може зробити, бо пиво – не алкогольний напій, а слабоалкогольний. Цей законопроект у 2007 році був поданий, пройшло вже 2 роки, а віз і нині там», – підкреслив депутат від БЮТ.

За словами Д.ВЕТВИЦЬКОГО, даний законопроект слід прийняти якнайскоріше, оскільки «пиво – той же алкоголь, оскільки в пиві теж міститься етиловий спирт, і можна стакан горілки порівняти з тими ж двома великими пляшками пива».

«У нас ще не ходять із пляшкою вина по вулиці або в дворі школи. І не ходять із стаканом горілки, те, що ми бачимо з пивом сьогодні. Є, звичайно, люди, які говорять, що пиво – це не алкоголь, але такий аргумент я вважаю невагомим», – сказав депутат.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, пиво слід купувати в пивбарі, в ресторані, або в магазині, тобто його продаж має бути ліцензована, як і продаж інших алкогольних напоїв.

У свою чергу, депутат від фракції БЮТ Павло УНГУРЯН, який 9 липня минулого року також зареєстрував законопроект № 2735про встановлення територіальних обмежень продажу пива й алкогольних напоїв, вважає, що законопроект № 1171 повинен бути прийнятий депутатами якнайскоріше.

«Ми закликаємо всіх наших колег з інших фракцій, які входять до профільного комітету з питань митної та податкової політики, прискорити розгляд цих питань і негайно внести їх до розгляду в депутатському залі», – сказав П.УНГУРЯН.

На його думку, від ухвалення закону, що прирівнює пиво до алкогольних напоїв, залежить здоров`я цілого покоління.

«Пиво для молоді сьогодні – напій, без якого неможливо уявити собі відпочинок. На жаль, це невід`ємний атрибут відвідання будь-якої спортивної події, й це суперечність на рівні світогляду – спорт і алкоголь», – констатував депутат.

Проте, зазначив П.УНГУРЯН, незважаючи на численні спроби блокування ВР, сьогодні питання здоров`я нації об`єднує депутатський зал.

«Дещо нам вдається робити. Це стосується підвищення акцизів, заборони грального бізнесу, підтримки антитютюнових пакетів законодавства, обмеження реклами алкоголю», – нагадав П.УНГУРЯН.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, П.УНГУРЯН, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ заявили про те, що виступають за прирівнювання пива й «слабоалкогольних» розчинів до алкогольних напоїв і за повну заборону їх реклами, й закликали народних депутатів найближчим часом підтримати законопроект № 1171.

Як передавав УНІАН, 5 березня 2009 р. Верховна Рада України 384 голосами прийняла в першому читанні законопроект № 1171 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва й обороту спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». Метою законопроекту є зниження рівня продажу, а відповідно й споживання в країні слабоалкогольних напоїв, покращення здоров`я громадян.

У випадку, якщо пиво буде визнано алкогольним напоєм, його можна буде продавати, як горілку й вино – тільки в магазинах площею від 20 квадратних метрів і лише повнолітнім. Пиво заборонять вживати у громадських місцях поза спеціалізованими закладами.

У даний час законопроект № 1171 готується Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до другого читання.