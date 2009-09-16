П'яний безробітний знайшов заняття: стріляти по жінках

У місті Рені Одеської області 58-річний безробітний місцевий мешканець у стані алкогольного сп’яніння пострілом із мисливської рушниці поранив у ноги двох працівниць кафе.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, інцидент стався вчора, 15 вересня.

Постраждалим (віком 50 та 24 роки) надано медичну допомогу без госпіталізації.

Зброю вилучено.