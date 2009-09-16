Голови Нафтогазу та Газпрому в Москві обговорили поточні питання

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА в Москві обговорив з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ питання розрахунків за поточні поставки газу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації російської газової компанії.

«На зустрічі обговорювалися поточні питання, пов`язані з роботою за довгостроковими контрактами на поставку і транзит газу. В ході переговорів обговорювалося питання оплати газу за поточними поставками», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня ц.р. А.МІЛЛЕР констатував виконання Україною газових контрактів. Глава "Газпрому" додав, що ризики у відносинах з Україною носять політичний характер, зв`язаний, зокрема, з тим, що в середині січня в країні відбудуться президентські вибори. При цьому А.МІЛЛЕР припустив, що проблем з оплатою Україною поставок російського газу не буде до грудня включно. За його словами, на це дозволяють розраховувати фінансові ресурси, що є у НАК "Нафтогаз України". "Наскільки ми знаємо, така схема і об`єм фінансування у НАК "Нафтогаз України" дозволяють оплачувати до кінця року", - сказав А.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт на поставку російського газу українським споживачам з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту, ціна на газ на 2009 рік розраховується за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Таким чином, у 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

З початку року Україна вчасно і в повному об`ємі розраховувалася з РФ за газ.