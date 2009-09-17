У Донецьку вбили громадянина Азербайджану

16 вересня вдень у Донецьку у дворі будинку на Київському проспекті невідомі застрелили громадянина Азербайджану, 1966 року народження.

Про це УНІАН повідомив керівник відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН.

За його словами, четверо підозрюваних після вчинення злочину зникли в автомобілі марки «Шевроле».

Ведеться слідство, здійснюється розшук злочинців.