Уряд вніс до парламенту Держпрограму на 2010 рік

Уряд вніс у Верховну Раду проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Відповідний законопроект обнародуваний на сайті парламенту.

У документі наголошується, що уряд прогнозує зростання ВВП в 2010 році на рівні 3,7%. При цьому, порівняно з 2009 роком, зростання у сільському господарстві становитиме 6,1%; у промисловості – 3,4%; в будівництві – 8,3%; в торгівлі та ремонті автомобілів, побутової техніки - 6,4%; у галузі транспорту і зв`язку – 3%; послуг фінансових посередників – 8,6%.

Крім того, в програмі вказано, що впродовж 2010 року уряд планує проводити роботу в рамках проекту «Позика на політику розвитку (системна позика – ППР)». Орієнтовна сума позики – до 500 млн. дол., які надаються для фінансування бюджету. У III-IV кварталі 2010 року планується проведення консультацій зі Всесвітнім банком з приводу завершення підготовки проекту і відповідного пакету документів.