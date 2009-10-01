Тимошенко приїде на Львівський економічний форум після Ющенка

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 2 жовтня візьме участь у ІХ Львівському міжнародному економічному форумі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

За участі прем‘єр-міністра відбудеться друге засідання Клубу регіональних лідерів Форуму на тему «Актуальні механізми соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах кризи».

Також у засіданні Клубу регіональних лідерів Форуму візьмуть участь перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА, президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій КІНАХ та інші.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня участь у цьому форумі візьме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.