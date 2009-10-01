Підприємці братимуть участь в управлінні Житомирською областю

У Житомирській області підприємців залучатимуть до управління регіоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, губернатор Юрій ЗАБЕЛА підписав відповідне розпорядження.

Згідно з цим документом, затверджено Положення про регіональну галузеву раду підприємців - постійно діючий консультаційно-дорадчий орган при ОДА. Тепер підприємці області зможуть брати участь у підготовці проектів тих рішень органів виконавчої влади, які стосуються державної регуляторної політики.

Розпорядженням Ю.ЗАБЕЛИ затверджено склад двох галузевих рад підприємців - з питання виробництва й з питання торгівлі та надання послуг. Цю роботу в Житомирській ОДА координуватиме заступник губернатора Ігор ОРЛОВ, а забезпечуватиме організаційно - обласне представництво Держкомпідприємництва.