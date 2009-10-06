Тимошенко обіцяє держгарантії іноземцям за комп'ютеризацію шкіл

Кабінет міністрів має намір надати державні гарантії для залучення іноземних кредитів, які дадуть змогу забезпечити всі середні школи комп`ютерною технікою і програмним забезпеченням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час відкритого засідання уряду з питань розвитку середньої освіти.

«Сьогодні ми проводимо такі переговори з трьома країнами, але для того, щоб підписати ці угоди і забезпечити всі гарантії, нам необхідно ще як мінімум два-три місяці, адже це серйозні фінансові документи, які мають бути узгоджені і завізовані двома сторонами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що залучення іноземних кредитів під урядові гарантії дозволить протягом стислого часу здійснити комп`ютеризацію середніх шкіл.

«Так, це буде віднесено до державного боргу України, оскільки йдеться про гарантії уряду. Але сьогодні Україна, порівняно з іншими країнами, має мінімальний зовнішній борг по відношенню до ВВП», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що зараз обсяг державного боргу України становить 27% від ВВП.