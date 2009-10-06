Глави МЗС України і Росії зустрінуться з керівниками прикордонних областей

6-7 жовтня у Харкові відбудеться зустріч керівників зовнішньополітичних відомств України і Росії Володимира ХАНДОГІЯ та Сергія ЛАВРОВА з керівниками прикордонних областей, представниками центральних виконавчих органів влади двох держав.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, проведення таких заходів стає важливою складовою українсько-російського діалогу, що дасть змогу задіяти потенціал міжрегіонального і прикордонного співробітництва між Україною та Російською Федерацією. Як відомо, попередня зустріч відбулася в Бєлгороді (РФ) у жовтні 2007 року.

Метою зустрічі у Харкові є обговорення стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва між прикордонними областями двох держав, узгодження спільних підходів до вирішення актуальних питань прикордонної взаємодії, а саме: облаштування пунктів пропуску уздовж державного кордону між Україною та РФ, розбудова міжнародних транспортних коридорів, спрощення митних і прикордонних процедур при перетині кордону жителями прикордонних областей, переміщення товарів, функціонування створених єврорегіонів, розвитку торговельно-економічної співпраці.

Напередодні зустрічі плануються переговори між делегаціями зовнішньополітичних відомств України та Росії, на яких обговорюватиметься комплекс питань двосторонньої співпраці в політичній, економічній, гуманітарній сферах, міжрегіонального співробітництва, прикордонних питань, а також міжнародну та регіональну проблематику.

Також заплановано обговорення графіка взаємних контактів на найближчу перспективу.

Окрему увагу буде приділено питанням договірно-правового оформлення державного кордону між Україною та РФ, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, повідомили у прес-службі.