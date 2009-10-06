Ющенко видав указ про заходи до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про заходи у зв`язку з 70-ми роковинами трагедії Бабиного Яру”.

Цим указом, текст якого розміщено на сайті глави держави, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України утворити у місячний строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру; розробити разом із Службою безпеки України, Київською міською державною адміністрацією, за участю Національної академії наук України, громадських організацій і затвердити план заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Зокрема, йдеться про проведення жалобних заходів на території Державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»; започаткування серії видань, присвячених трагічним подіям; проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних уроків, лекцій, бесід, виставок, експозицій, інших заходів, присвячених тим трагічним подіям, ушануванню пам`яті жертв нацистських репресій в Україні; здійснення науково-пошукової та просвітницької роботи.

Також Президент розпорядився здійснювати сприяння діяльності громадських організацій у вшануванні пам`яті жертв Голокосту та нацистських репресій; забезпечити прискорення розробки і затвердження до 1 січня 2010 року генерального плану розвитку Державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»; забезпечити фінансування проектних робіт та будівництва меморіального музею Державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Глава держави також запропонував релігійним організаціям провести 29 вересня 2011 року панахиди по жертвах трагедії Бабиного Яру.

КМДА доручено невідкладно вирішити питання щодо надання у постійне користування Державному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» земельної ділянки для функціонування та обслуговування заповідника.

Міністерству закордонних справ доручено рекомендувати закордонним дипломатичним установам України провести заходи до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України глава держави поставив завдання забезпечити організацію тематичних радіо- і телепередач, широке висвітлення в засобах масової інформації заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.