Світовий банк оголосив про можливий брак резервів

Світовий банк повідомив про можливий брак фінансових ресурсів у зв`язку зі збільшенням кількості звернень про допомогу з боку країн, вимушених боротися з наслідками глобальної економічної кризи.

Виступаючи на щорічному засіданні Світового банку в Стамбулі, глава відомства Роберт Зеллік заявив, що банк вже витрачає як допомогу бідним країнам додаткові 100 млрд доларів з резервного фонду.

ВВС