Світовий банк оголосив про можливий брак резервів
09:49, 06 жовтня 2009Суспільство
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Світовий банк повідомив про можливий брак фінансових ресурсів у зв`язку зі збільшенням кількості звернень про допомогу з боку країн, вимушених боротися з наслідками глобальної економічної кризи.
Виступаючи на щорічному засіданні Світового банку в Стамбулі, глава відомства Роберт Зеллік заявив, що банк вже витрачає як допомогу бідним країнам додаткові 100 млрд доларів з резервного фонду.
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